El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con foco en la reforma laboral

El Congreso de la Nación da inicio al período de sesiones extraordinarias, convocadas por el Poder Ejecutivo con una agenda centrada en proyectos considerados prioritarios para el Gobierno, entre ellos la reforma laboral, que aparece como uno de los ejes centrales del debate parlamentario. La iniciativa busca avanzar en cambios estructurales en el mercado de trabajo en un contexto de transformación económica y discusiones sobre empleo, inversión y competitividad.

Agustín Monteverde, senador nacional por La Libertad Avanza, dialogó con el equipo de Creer o reventar y se refirió a la relevancia de este período legislativo, al remarcar que la reforma laboral ocupa un lugar estratégico dentro de los objetivos del oficialismo para modernizar el marco normativo vigente y generar condiciones que favorezcan la creación de empleo formal.

"Este proyecto trae claridad y el trabajador va a estar más protegido. Todo lo que tiene que ver con la seguridad del trabajador está siendo reforzado. Los que pierden acá son los de la industria del juicio", manifestó.

Durante las sesiones extraordinarias, el Congreso analizará un temario acotado definido por el Ejecutivo, lo que acelera los tiempos de debate y tratamiento de los proyectos. En el caso de la reforma laboral, las propuestas incluyen modificaciones orientadas a simplificar regulaciones, promover nuevas modalidades de contratación y reducir litigiosidad, con el argumento de adaptar la legislación a las dinámicas actuales del mundo del trabajo. El tratamiento legislativo se desarrollará en comisiones y en el recinto, en medio de negociaciones políticas clave para lograr los consensos necesarios en ambas cámaras.