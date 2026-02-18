El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí

El Congreso de Perú destituyó a José Jerí, quien se convirtió en el séptimo presidente en dejar el cargo en los últimos diez años, en un nuevo episodio de inestabilidad política en el país andino. El mandatario había asumido de manera interina hacía cuatro meses y enfrentaba investigaciones por presunto tráfico de influencias.

José Ignacio Beteta, titular de la Asociación de Contribuyentes del Perú y director del Centro de Desarrollo Integral (Cendeit), dialogó en comunicación con Primer round y analizó el impacto institucional de la decisión legislativa, señalando que la sucesión constante de presidentes profundiza la incertidumbre política y económica.

"Perú se está convirtiendo en el país más parlamentarista de la región", subrayó.

La destitución vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema político peruano, atravesado por tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, procesos judiciales y una ciudadanía que reclama mayor estabilidad. En la última década, Perú atravesó múltiples cambios presidenciales, muchos de ellos vinculados a crisis políticas o investigaciones judiciales.

El escenario abre ahora un nuevo interrogante sobre la gobernabilidad y el rumbo institucional del país, en un contexto regional que también observa con atención la evolución de la situación política peruana.