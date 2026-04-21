El Congreso busca endurecer las penas por falsas denuncias

La senadora nacional Carolina Losada conversó con Hernán Mundo sobre este proyecto que propone endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género.

La propuesta, que ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, plantea modificar el Código Penal para elevar las penas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren violencia de género, abuso sexual o menores.

El foco está puesto en situaciones donde exista “dolo directo”, es decir, cuando una persona acusa a otra “sabiendo que está mintiendo y con el objetivo directo de descalificar, deshonrar y dañar a otra persona”.

Losada confirmó que el Senado buscará tratar el proyecto en su próxima sesión que podría ser convocada para la semana que viene o a principios del mes de mayo.