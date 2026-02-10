El Congreso arranca con el debate del nuevo régimen penal juvenil y la modernización laboral

La Cámara baja constituirá este martes siete comisiones que deberán tratar el temario incluido en las sesiones extraordinarias, cuyos proyectos centrales son la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.

En tanto, el Senado comenzará a discutir el miércoles el proyecto de modernización laboral.

La sesión está prevista para las 11, para debatir el texto de la ley que tuvo dictamen en diciembre pasado.

Sobre el nuevo régimen penal juvenil, el oficialismo quiere debatir el próximo jueves en el recinto.

El objetivo de la norma es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero para lograr su objetivo necesita el dictamen del plenario de cuatro comisiones.

Se trata de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia, y Familia, Niñez y Juventudes, por lo cual se debe completar el armado de estos dos últimos organismos que se efectuará mañana.

El cronograma arrancará a las 10 con la comisión de Familia, Niñez y Juventudes y a las 11 le tocará el turno a la Comisión de Justicia, que juntos a las ya integradas de Presupuesto y Penal estudiarán el proyecto sobre los jóvenes que delinquen.

Al mediodía se conformará la comisión de Asuntos Constitucionales que seguirá presidida por el santafesino libertario Nicolás Mayoraz y que deberá evaluar el tratado internacional con Estados Unidos, que aún no fue girado a la Cámara de Diputados.

A las 13 se compondrá la Comisión de Legislación del Trabajo, que deberá tratar el proyecto de reforma laboral que debatirá este miércoles el Senado.