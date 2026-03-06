El conflicto en Medio Oriente y sus implicancias globales

La situación en Medio Oriente continúa generando preocupación a nivel internacional debido a la persistencia de enfrentamientos armados y al impacto que el conflicto tiene en la estabilidad de toda la región.

Juan Battaleme, analista internacional y profesor de la UCEMA, dialogó con el equipo de Primer round y se refirió al escenario geopolítico actual, al señalar la complejidad de la crisis y sus posibles derivaciones en el plano regional e internacional.

En ese marco, el exsecretario de Asuntos Internacionales de la UCEMA destacó la posición de la Argentina y expresó: "Qué bueno es estar del lado de Israel y Estados Unidos, porque del lado de Irán te los encontrás de Luis D'Elía, Nicolás del Caño, Myriam Bregman... Realmente tienen poco que ver con la sociedad argentina y expresan visiones maximalistas del poder, y son los que ciertamente querían mover a la Argentina a una normalización de la relación política por petróleo con Irán".