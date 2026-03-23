El conflicto en Medio Oriente y el impacto en el precio del petróleo

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a impactar en los mercados internacionales, especialmente en el precio del petróleo, que registró subas impulsadas por la incertidumbre en una de las regiones clave para la producción y el transporte de energía a nivel global.

El geólogo, abogado y especialista en energía, petróleo y minería Fabio Casarín dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round y analizó el escenario actual, al manifestar que "los países más débiles son los que más van a sufrir, tengan o no tengan petróleo".

"Cuando empezó este conflicto, el escenario era de corto plazo, pero esto se está extendiendo. Hay señales inequívocas prácticamente de todos los países del mundo de poner un punto final a esto, del mejor modo posible", expresó.

En ese marco, sostuvo que "la oportunidad comercial de Vaca Muerta va a seguir existiendo, por más que volcamos a los niveles anteriores de precios y que exista una estabilidad general".