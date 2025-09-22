"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conversamos con el Veterano de Malvinas-Coronel (r) Dr. Daniel Esteban, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Defensa (UNDEF).

En la charla, detalló la oferta académica que brinda la institución de educación superior y admitió que “estamos entusiasmados con la carrera de Ciberdefensa”, entre otras de las nuevas.

También, conocemos la historia del Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, Subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

De visita en el estudio de Radio Nacional, nos contó sobre su carrera militar, su especialización en artillería y su pasado como experimentado DJ.

“En el `82 me estaba preparando para entrar a la Marina Mercante pero, cuando fue la guerra de Malvinas, decidí abandonar y entrar a la Marina de Guerra”. “El conflicto de Malvinas me hizo ver que quería estar para servir”. "Cada Fuerza Armada tiene una cultura organizacional muy distinta y necesaria por lo que tienen que hacer, hay que saber unir las ventajas que tienen y tirar todos para el mismo lado".

"Estado Mayor" es una propuesta innovadora que combina temas de interés general, que no suelen ser pensados como propios del ám bito militar, junto a los saberes y conocimientos de una vida especial que está mucho más cerca de la sociedad civil, sus formas y costumbres, de lo que se cree.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.

De cierre, el saludo del Vicealmirante Carlos María Allievi, Jefe de la Armada Argentina.

¡Pasen y escuchen!