El comercio electrónico aumentó 79% su facturación el primer semestre

El dato surge del estudio que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico realizó con Kantar y que arrojó que, de enero a junio de este año, el e-commerce facturó $15.317.918, cuando en el mismo periodo de 2024 se había llegado a $8.555.918. Gustavo Sambucetti, director Institucional de la Cámara de Comercio Electrónico, dio detalles del aumento de este tipo de ventas en Radio Nacional.

"Se vendieron 15 billones de pesos y 150 millones de pedidos u ordenes de compra en el primer semestre. Eso representó un 46 % de crecimiento respecto al primer semestre del 2024", afirmó.

El entrevistado explicó que estos datos surgen de "productos y servicios". "Vemos que hay categorías como alimentos y bebidas, o movilidad y transporte, vienen creciendo. Al ser de uso frecuente, hacen que el comercio electrónico crezca, la gente se acostumbre y compre en otras categorías", agregó.

Sambucetti detalló que son "más de 2500" los socios que integran la Cámara de Comercio Electrónico y que el "50 %" de ellos son emprendedores y pymes.