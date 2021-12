El Colegio del Carmen permanecerá cerrado preventivamente por 14 días

El Inspector Regional de la DGE Pablo Saso, dijo que debido a la detección de casos Covid se aplicó el protocolo vigente.

El funcionario mencionó que el edificio deberá permanecer cerrado preventivamente por 14 días.

DESCARGAR

A partir de la situación dada en el Colegio del Carmen, donde se detectaron contagios de Covid en docentes y alumnos, a sugerencia del Ministerio de salud, la Dirección General de Escuelas determinó que como aún no concluye el ciclo lectivo, se aplicara el protocolo vigente que establece el cierre de la institución, en todos sus niveles.

En diálogo con LV4 SAN RAFAEL, Saso mencionó que se produjeron “cinco casos en alumnos y dos docentes, por eso, preventivamente se tomó la decisión de aislar por 14 días. La situación la evalúa el área de salud. Los directivos de las escuelas informan a los referentes; cada escuela tiene un profesional médico para ser informado y son ellos quienes determinan si es necesario el aislamiento, que en algunos casos pueden ser menor a los 14 días”.

Saso dijo que preventivamente, en casos como este, se cierra el establecimiento, se vuelve a la actividad virtual y para exámenes, se mantendrá presencialidad. Mientras se valúa la situación, se trasladarán a aulas de la escuela Iselín.

“La pandemia no ha terminado –recordó Saso- y no debemos relajarnos porque si no estos casos lamentablemente van a comenzar a ser más frecuentes y es lo que no queremos”.