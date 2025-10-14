El código genético y su influencia en la alimentación

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el investigador del CONICET y director científico de GEN 360 sobre la influencia del ADN en la alimentación, la nutrición, el proceso de alimentos y el desarrollo de enfermedades.

Adrián Turjanski reveló el impacto de la genética en cómo se alimentan las personas y la manera en que sus cuerpos absorben nutrientes y grasas.

“Así como no respondemos igual a los medicamentos tampoco a las dietas”, explicó.

El investigador y Doctor en Química remarcó que “las soluciones vienen acompañadas de personalización”.

“Hay test genéticos disponibles que, con la información que brinda, permite ajustar las dietas para mejorar la calidad de vida y bajar de peso de manera saludable”. “Gen360 es un test que da mucha información y abarca todos los órganos”.

Al conocer las variables del ADN mediante los test, se puede diseñar dietas más efectivas, que respeten la biología de cada individuo y que los ayuden a mejorar su relación con la comida.