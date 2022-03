El club "San Fernando" se prepara para el campeonato

" Nosotros seguimos apostando a los chicos y con gente de experiencia, hemos sumado algunos refuerzos, y algunos chicos que eran ex jugadores y rescatamos otros que estaban en otro club y fuimos armando de apoco. En la instancia de la pandemia tuvimos la suerte y seguimos trabajando y continuos motivando a los chicos, que hay que seguir y vivir la realidad de hoy que es este torneo que va a ser duro y que no podemos perder ni de local ni de visitante. Tenemos que estar preparados. Tenemos un plantel de chicos reducidos y la mayoría son todos del club, es un proceso que vengo haciendo desde hace cuatro años en este club. No es fácil porque hoy en día los técnicos vivimos de resultados" dijo el técnico.

