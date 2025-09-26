El Club del Desapego, una propuesta para traer lo que no usás y llevar lo que necesitás

La coordinadora de este espacio conversó con Adrián Noriega, en Nunca es tarde, sobre este espacio que funciona “desde 2019" y, desde ese momento "no paró nunca más”.

Macarena Russo precisó que “El club del desapego” impulsa “encuentros en los que gente desconocida trae lo que no usa más o no usó nunca” de manera que esos objetos, ropa, plantas, libros puedan “recircular”.

“Cuando uno mueve las cosas de lugar, algo se modifica”.

De hecho, este sábado 27 de septiembre, a las 16 horas, está previsto que se lleve a cabo una nueva edición de este ritual en el Parque de la Estación, en el barrio porteño de Balvanera, siempre que no llueva.

“La invitación es para que traigan plantas, libros, objetos, ropa, en buen estado”, bajo el precepto de que “doy cómo me gusta a mí recibir”.