El Club de radioaficionados de Salta cumplió 100 años y dos de sus integrantes charlaron con Adrián Korol

Aldo Raúl Giménez, presidente del Radio Club Salta (de LU3OZ) y Fernando Rizzi, tesorero, de LU1OGS, visitaron el estudio de LRA 4 Radio Nacional Salta, donde compartieron una charla con Adrián Korol, "otro radioaficionado". El predio está ubicado arriba de un cerro y tiene 4 hectáreas. Allí está la sede y un salón de reuniones. "No hay otro Radio Club así en el país", dijo Giménez.

"El mes que viene empezamos los cursos de Radioaficionados, la radio no va a morir nunca, todos los años formamos a gente en esto", dijo Giménez. "En el club se está trabajando mucho lo digital. Se hacen repetidoras digitales", agregó Rizzi.