El Club de los Quesos: Paula Passalenti visitó a Pablo Valente en Nacional Rock

En una nueva edición de Amnesia por Nacional Rock 93.7, el conductor Pablo Valente compartió mesa con sus columnistas y la invitada especial Paula Passalenti, directora del Club de los Quesos. Fromajelier diplomada por la Universidad Nacional de Entre Ríos, Passalenti relató cómo desde 2004 impulsa la difusión de variedades de quesos artesanales en Argentina, apostando a la calidad y a la cultura quesera como experiencia de encuentro.

Durante la emisión se degustaron diferentes quesos —como el Treccia Pugliese, el Applewood ahumado y el Chimney Rock— mientras se conversaba sobre maridajes, procesos de elaboración y la importancia del terroir. La invitada destacó también la Noche de los Quesos, que este año se realizará en el Hotel Hilton de Buenos Aires, con más de veinte variedades disponibles para el público.

Valente subrayó la calidez del encuentro y la vocación de Amnesia por abrir la radio a los sabores que forman parte de nuestra cultura popular.