El clima se presenta inestable en el centro y norte argentino

La jornada de este 24 de julio se presenta con abundante nubosidad en gran parte de la Argentina, aunque algunas regiones comienzan a mostrar mejoras en las condiciones meteorológicas. Las lloviznas persisten en sectores del centro y del sur del país, mientras que el norte mantiene temperaturas más templadas y el extremo austral continúa bajo un intenso frío invernal.

En la Ciudad de Buenos Aires el día comenzó con cielo cubierto y lloviznas. La temperatura se ubicó en 13,4 grados y se espera una mínima de 12 y una máxima de 15 grados. Córdoba también presenta cielo cubierto, con temperaturas entre 8 y 16 grados, mientras que Santa Fe registra nubosidad parcial y una máxima prevista de 18 grados.

En el noreste argentino predominan los cielos nublados y algunas precipitaciones recientes. Formosa registró lluvias durante las últimas horas y alcanzará una máxima de 20 grados. Corrientes y Chaco también permanecerán cubiertas, con temperaturas máximas de 20 grados. Misiones, en tanto, tendrá una jornada mayormente nublada y llegará a los 21 grados, uno de los valores más elevados del país.

El noroeste mantiene condiciones variables. Jujuy y Salta presentan cielos cubiertos, mientras que Tucumán registra neblinas y abundante nubosidad. Las máximas oscilarán entre los 17 y los 20 grados. Santiago del Estero alcanzará los 21 grados bajo un cielo nublado, consolidándose entre las provincias más templadas de la jornada.

La región de Cuyo muestra una mejora respecto de días anteriores. Mendoza y La Rioja tendrán cielos despejados y temperaturas máximas de 14 y 17 grados, respectivamente. San Juan presentará algunas nubes, pero con buenas condiciones generales y una máxima de 15 grados.

En la Patagonia se mantienen las bajas temperaturas, aunque con situaciones diversas según la provincia. Neuquén tendrá cielo despejado y una máxima de 14 grados, mientras que Río Negro alcanzará los 13 grados con nubosidad parcial. Santa Cruz registrará lloviznas y una máxima de apenas 3 grados. En Tierra del Fuego continuará el ambiente más frío del país, con temperaturas que oscilarán entre los -4 y -1 grados bajo un cielo despejado.