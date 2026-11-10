El clima para el tercer día de la visita del papa León XIV en Córdoba y Buenos Aires

Durante este martes 10 de noviembre, el tercer día de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina estará signado por lluvias y tormentas en Córdoba y por un tiempo estable y sin precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Jornada calurosa y tormentas aisladas para la misa en Córdoba

En la capital cordobesa, el arribo del Pontífice está programado para las 9:00, previo a la misa de las 10:00 en el predio de la Escuela de Aviación Militar / Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Según el reporte del SMN, se espera una jornada calurosa con chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas en la tarde, acompañadas por ráfagas de viento, observándose una tendencia a mejorar hacia la noche.

La temperatura en Córdoba registrará una mínima de 15 °C y una máxima de 27 °C, con vientos del sector norte que rotarán al noreste. Aunque las inclemencias del tiempo podrían dificultar el traslado de los asistentes al predio de FAdeA, se prevé que las muestras de fe se mantengan firmes, en una dinámica semejante a la tradicional Peregrinación Juvenil a pie a Luján.

Condiciones agradables para la vigilia juvenil en Palermo

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires registrará un panorama meteorológico más favorable. Tras finalizar sus actividades en territorio cordobés, el papa León XIV retornará a la Capital Federal para encabezar, alrededor de las 20:15, una vigilia masiva de oración con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Para CABA y sus alrededores no se anuncian precipitaciones, previéndose cielo parcial a mayormente nublado, con vientos del norte que rotarán al noreste. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 16 °C y una máxima de 26 °C, garantizando un ambiente agradable durante la continuidad del itinerario papal.