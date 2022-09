El clausura del fútbol mayor de A.F.C.A se juega desde el domingo

Desde la sub comisión mayores de la Asociación de fútbol de la Comarca Andina se confirmó el inicio del torneo clausura desde este domingo en diferentes canchas de la región. Serán 14 fechas hasta el 11 de diciembre y también se confirmó la participación de 8 equipos con sus diferentes categorías. Unión del Sur vs. Racing, El Refugio vs. Pampa de Mallín, Mandiyú vs. Estudiantes y Los Nogales ante Frontera será la primer fecha del campeonato.



El dirigente de A.F.C.A. Matias Ghersi así lo detalló a "Las voces del Deporte".

TORNEO CLAUSURA A.F.C.A

SUB COMISION MAYORES

IDA

FECHA 1

11 DE SEPTIEMBRE

UNION DEL SUR VS RACING

EL REFUGIO VS PAMPA DE MALLIN

MANDIYU VS ESTUDIANTES/ATLETICO

LOS NOGALES VS FRONTERA

FECHA 2

18 DE SEPTIEMBRE

FRONTERA VS UNION DEL SUR

RACING VS EL REFUGIO

PAMPA DE MALLIN VS ESTUDIANTES/ATLETICO

MANDIYU VS LOS NOGALES

FECHA 3

25 DE SEPTIEMBRE

LOS NOGALES VS RACING

EL REFUGIO VS MANDIYU

ESTUDIANTES/ATLETICO VS FRONTERA

UNION DEL SUR VS PAMPA DE MALLIN

FECHA 4

02 DE OCTUBRE

PAMPA DE MALLIN VS LOS NOGALES

FRONTERA VS EL REFUGIO

MANDIYU VS UNION DEL SUR

RACING VS ESTUDIANTES/ATLETICO

FECHA 5

09 DE OCTUBRE

LOS NOGALES VS ESTUDIANTES/ATLETICO

PAMPA DE MALLIN VS FRONTERA

UNION DEL SUR VS EL REFUGIO

RACING VS MANDIYU

FECHA 6

16 DE OCTUBRE

ESTUDIANTES/ATLETICO VS UNION DEL SUR

EL REFUGIO VS LOS NOGALES

MANDIYU VS PAMPA DE MALLIN

FRONTERA VS RACING

FECHA 7

23 DE OCTUBRE

UNION DEL SUR VS LOS NOGALES

MANDIYU VS FRONTERA

RACING VS PAMPA DE MALLIN

EL REFUGIO VS ESTUDIANTES/ATLETICO

VUELTA

FECHA 8

30 DE OCTUBRE

RACING VS UNION DEL SUR

PAMPA DE MALLIN VS EL REFUGIO

ESTUDIANTES/ATLETICO VS MANDIYU

FRONTERA VS LOS NOGALES

FECHA 9

06 DE NOVIEMBRE

UNION DEL SUR VS FRONTERA

EL REFUGIO VS RACING

ESTUDIANTES/ATLETICO VS PAMPA DE MALLIN

LOS NOGALES VS MANDIYU

FECHA 10

13 DE NOVIEMBRE

RACING VS LOS NOGALES

MANDIYU VS EL REFUGIO

FRONTERA VS ESTUDIANTES/ATLETICO

PAMPA DE MALLIN VS UNION DEL SUR

FECHA 11

20 DE NOVIEMBRE

LOS NOGALES VS PAMPA DE MALLIN

EL REFUGIO VS FRONTERA

UNION DEL SUR VS MANDIYU

ESTUDIANTES/ATLETICO VS RACING

FECHA 12

27 DE NOVIEMBRE

ESTUDIANTES/ATLETICO VS LOS NOGALES

FRONTERA VS PAMPA DE MALLIN

EL REFUGIO VS UNION DEL SUR

MANDIYU VS RACING

FECHA 13

04 DE DICIEMBRE

UNION DEL SUR VS ESTUDIANTES/ATLETICO

LOS NOGALES VS EL REFUGIO

PAMPA DE MALLIN VS MANDIYU

RACING VS FRONTERA

FECHA 14

11 DE DICIEMBRE

LOS NOGALES VS UNION DEL SUR

FRONTERA VS MANDIYU

PAMPA DE MALLIN VS RACING

ESTUDIANTES/ATLETICO VS EL REFUGIO