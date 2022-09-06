El clausura del fútbol mayor de A.F.C.A se juega desde el domingo

Desde la sub comisión mayores de la Asociación de fútbol de la Comarca Andina se confirmó el inicio del torneo clausura desde este domingo en diferentes canchas de la región. Serán 14 fechas hasta el 11 de diciembre y también se confirmó la participación de 8 equipos con sus diferentes categorías. Unión del Sur vs. Racing, El Refugio vs. Pampa de Mallín, Mandiyú vs. Estudiantes y Los Nogales ante Frontera será la primer fecha del campeonato.
El dirigente de A.F.C.A. Matias Ghersi así lo detalló a "Las voces del Deporte".
TORNEO CLAUSURA A.F.C.A
SUB COMISION MAYORES
IDA
FECHA 1
11 DE SEPTIEMBRE
UNION DEL SUR VS RACING
EL REFUGIO VS PAMPA DE MALLIN
MANDIYU VS ESTUDIANTES/ATLETICO
LOS NOGALES VS FRONTERA
FECHA 2
18 DE SEPTIEMBRE
FRONTERA VS UNION DEL SUR
RACING VS EL REFUGIO
PAMPA DE MALLIN VS ESTUDIANTES/ATLETICO
MANDIYU VS LOS NOGALES
FECHA 3
25 DE SEPTIEMBRE
LOS NOGALES VS RACING
EL REFUGIO VS MANDIYU
ESTUDIANTES/ATLETICO VS FRONTERA
UNION DEL SUR VS PAMPA DE MALLIN
FECHA 4
02 DE OCTUBRE
PAMPA DE MALLIN VS LOS NOGALES
FRONTERA VS EL REFUGIO
MANDIYU VS UNION DEL SUR
RACING VS ESTUDIANTES/ATLETICO
FECHA 5
09 DE OCTUBRE
LOS NOGALES VS ESTUDIANTES/ATLETICO
PAMPA DE MALLIN VS FRONTERA
UNION DEL SUR VS EL REFUGIO
RACING VS MANDIYU
FECHA 6
16 DE OCTUBRE
ESTUDIANTES/ATLETICO VS UNION DEL SUR
EL REFUGIO VS LOS NOGALES
MANDIYU VS PAMPA DE MALLIN
FRONTERA VS RACING
FECHA 7
23 DE OCTUBRE
UNION DEL SUR VS LOS NOGALES
MANDIYU VS FRONTERA
RACING VS PAMPA DE MALLIN
EL REFUGIO VS ESTUDIANTES/ATLETICO
VUELTA
FECHA 8
30 DE OCTUBRE
RACING VS UNION DEL SUR
PAMPA DE MALLIN VS EL REFUGIO
ESTUDIANTES/ATLETICO VS MANDIYU
FRONTERA VS LOS NOGALES
FECHA 9
06 DE NOVIEMBRE
UNION DEL SUR VS FRONTERA
EL REFUGIO VS RACING
ESTUDIANTES/ATLETICO VS PAMPA DE MALLIN
LOS NOGALES VS MANDIYU
FECHA 10
13 DE NOVIEMBRE
RACING VS LOS NOGALES
MANDIYU VS EL REFUGIO
FRONTERA VS ESTUDIANTES/ATLETICO
PAMPA DE MALLIN VS UNION DEL SUR
FECHA 11
20 DE NOVIEMBRE
LOS NOGALES VS PAMPA DE MALLIN
EL REFUGIO VS FRONTERA
UNION DEL SUR VS MANDIYU
ESTUDIANTES/ATLETICO VS RACING
FECHA 12
27 DE NOVIEMBRE
ESTUDIANTES/ATLETICO VS LOS NOGALES
FRONTERA VS PAMPA DE MALLIN
EL REFUGIO VS UNION DEL SUR
MANDIYU VS RACING
FECHA 13
04 DE DICIEMBRE
UNION DEL SUR VS ESTUDIANTES/ATLETICO
LOS NOGALES VS EL REFUGIO
PAMPA DE MALLIN VS MANDIYU
RACING VS FRONTERA
FECHA 14
11 DE DICIEMBRE
LOS NOGALES VS UNION DEL SUR
FRONTERA VS MANDIYU
PAMPA DE MALLIN VS RACING
ESTUDIANTES/ATLETICO VS EL REFUGIO
- TODOS LOS EQUIPOS CUENTAN CON LAS CUATRO CATEGORIAS MENOS LOS NOGALES QUE SOLO PRESENTA QUINTA DIVISION Y PRIMERA FEMENINA.
- APARTE DE LA TABLA DE POSICIONES DE CADA CATEGORIA SE LLEVARAN DOS TABLAS MÁS: CAMPEONATO FAIR PLAY Y LA TABLA DE POSICIONES POR CLUB.