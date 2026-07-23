El cielo cubierto continúa dominando el clima en gran parte de la Argentina

La jornada de este miércoles presenta condiciones mayormente estables, aunque con abundante nubosidad sobre amplias regiones del país. Las lloviznas persisten de manera aislada en algunos sectores del noreste, mientras que la Patagonia continúa registrando temperaturas extremadamente bajas, propias del invierno más riguroso.

En la Ciudad de Buenos Aires el día comenzó con cielo cubierto y una temperatura de 10,9 grados. Se espera una mínima de 7 y una máxima de 13 grados. Condiciones similares predominan en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde las nubes continúan siendo la característica principal del panorama meteorológico.

En el noreste argentino persisten algunas lloviznas. Entre Ríos, Formosa y Misiones registran precipitaciones débiles y cielos cubiertos, aunque sin fenómenos de relevancia. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20 grados en Misiones y los 18 grados en Corrientes, Chaco y Formosa.

El noroeste presenta una combinación de nubosidad y neblinas. Jujuy, Salta y Tucumán amanecieron con bancos de niebla y cielo cubierto, mientras que Catamarca muestra mejores condiciones con nubosidad parcial. Las máximas en la región oscilarán entre los 13 y los 17 grados.

En la región de Cuyo predominan las condiciones más estables. Mendoza tendrá una jornada parcialmente nublada con temperaturas entre 3 y 11 grados, mientras que San Juan alcanzará una máxima de 12 grados. La Rioja registrará cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 16 grados.

La Patagonia vuelve a concentrar los registros más fríos del país. Santa Cruz presenta una temperatura de -14,4 grados y una mínima prevista de -16 grados, uno de los valores más bajos de la temporada invernal. En Tierra del Fuego las temperaturas oscilarán entre -5 y 2 grados, mientras que Chubut, Neuquén y Río Negro tendrán máximas de entre 10 y 11 grados bajo cielos nublados o parcialmente nublados.

De esta manera, la Argentina atraviesa una jornada caracterizada por la persistencia de la nubosidad en gran parte del territorio, algunas lloviznas aisladas en el noreste y un marcado contraste térmico con el extremo sur del país, donde continúan registrándose heladas intensas y temperaturas muy por debajo de cero.