Daniel Kiper, quien fue candidato a presidente de River Plate por “River Campeón, Deportivo y Social”, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, criticó el estado del club y dijo que falta retocar "varias cosas para recuperar la grandeza".

Como socio e hincha mencionó que la salida del club de Marcelo Gallardo la debe tomar "el presidente del club y a su dirigencia". "El ciclo futbolístico de Gallardo está concluído, pero no solo hace falta el cambio de un técnico, ino que tiene que se mucho más profundo. Invito a que las autoridades del club debatan sobre fútbol", agregó.