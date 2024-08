Emiliana “Colo” Merino charló vía telefónica con el “Chaqueño” Palavecino.

El Chaqueño está celebrando 40 años de trayectoria y anuncia una gira Nacional que lo llevará a la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Salta, Chaco y más tarde Bolivia.

Desde hace unos pocos meses está presentando su nuevo álbum titulado “Quien me quita lo cantado”, un homenaje musical a cada región de Argentina y con una variedad de estilos folklóricos que incluyen zamba, chacarera, gato, chamamé y carnavalito, entre otros, representando de esta forma una verdadera travesía por nuestra geografía.

Con más de 20 discos editados, el Chaqueño es una figura emblemática del cancionero popular argentino. Sin embargo, el artista no se limita solo a la música, sino que también se destaca por su compromiso social. En la charla con Emiliana Merino, se recordó la creación del Festival Solidario del Trichacho, que gracias a su compromiso pudo lograr que se plasme ayudas a más de 40 escuelas rurales.

Una charla que recordó sus comienzos, sus ansias de ayudar y su profundo amor por la música. “En mis comienzos no había chicos que me acompañen, luego todo fue cambiando, aunque me considero que soy uno más, antes que yo había muchos otros artistas que movilizaron y marcaron varias épocas. Fue un privilegio conocer a Mercedes Sosa, al Chango Nieto, a todos los más que pude conocer, salvo a Don Atahualpa, no tuve esa suerte, pero admiraba y respetaba a todos esos artistas que dejaron un camino bien ancho”.

El Chaqueño Palavecino Se estará presentando el 5 de octubre en el Teatro El Círculo en Rosario, el 24 del mismo mes en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 28 de noviembre en “Arena Quallity” en Córdoba y el 29 de noviembre en el “Arena Maipú” en Mendoza.