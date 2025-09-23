El chamamé también se dice con guitarras

Rudi Flores visitó a Carla Ruiz en nuestro estudio y habló sobre el Festival Guitarras del Mundo, que este año celebra 30 ediciones con 31 sedes en todo el país y la participación de artistas internacionales. El guitarrista correntino repasó la importancia del evento para acercar al público un instrumento históricamente ligado a la intimidad, y detalló sus presentaciones: el 26 de septiembre en Carlos Casares, el 2 de octubre en Benito Juárez, el 3 en Olavarría y el cierre el 5 de octubre en la Asociación Bancaria de la Ciudad de Buenos Aires. Flores recordó su infancia junto a su padre Avellino, bandoneonista, y su hermano acordeonista, y contó cómo ese legado lo llevó a investigar la sonoridad del chamamé en la guitarra. También presentó el libro Baraká, de Lucía Troitiño y Pedro Zubieta, que recorre la historia de la guitarra en el género