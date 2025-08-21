El chamamé que late entre recuerdos y proyectos

Javier Sa visitó a Carla Ruiz en los estudios de Nacional Folklórica. Javier compartió su historia personal y artística, marcada por el chamamé como herencia familiar y motor de su carrera. Recordó cómo la música acompañó a sus padres y su infancia en Buenos Aires y Corrientes, y cómo ese legado lo impulsó a grabar su primer disco. Hoy se prepara para un gran desafío: presentarse el 2 de octubre en “Chamamé Vivo”, en Rondeman Abasto, donde grabará su próximo álbum en vivo. Con emoción y gratitud, habló de su recorrido, de sus referentes y de la importancia de mantener viva la tradición litoraleña.