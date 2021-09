El chamamé atraviesa fronteras

Oscar “Cholo” Gómez Castañón entrevistó a Luis Carlos Borges, intérprete, autor y compositor brasileño de Chamamé.

Nos cuenta su aproximación a nuestra música litoraleña “entraban muchas emisoras correntinas y misioneras en Brasil, incluyendo Radio Nacional, que alcanzaba en ese entonces a no más de 20 kilómetros. Descubrí a los cinco años el chamamé, y a los siete comencé a tocarlo en el acordeón.”

“Años después, en un encuentro con Raúl Barboza en el festival de Santo Tomé, me escuchó y me llevó al camerino ocupado por Ernesto Montiel, Barboza me hizo tocar al Maestro La ratonera. Al terminar, Montiel se dirigió a Barboza diciéndole ´vamos a tener que autorizar a este muchacho brasileño a tocar chamamé. Esta frase me llenó de emoción, fue como un pasaporte.”

Recuerda que invitado por Mercedes Sosa a un festival en Mendoza, decidieron viajar en el auto, ante la protesta de su hijo menor, de 9 años entonces queriendo participar del viaje, “le dije que no podía pero que podía traerle lo que él quisiera y me contestó ´traeme un chamamé. Esa fue la inspiración del tema. Agradezco a Mercedes haberme presentado en muchos festivales en Europa como a un amigo”.

“Cuando le pregunté a Mercedes por qué me invitaba me respondió que siento la música, con su misma intensidad”

Hay que destacar que a partir de una labor de difusión de años, gracias a Luis Carlos Borges hoy el Chamamé está presente en todo el Brasil.

