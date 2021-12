“Tengo las nanas de un hombre de 86 años pero tratando de cuerpear a la parca, tengo médicos muy eficientes y yo soy muy cumplidor con todo lo que me indican, hago las cosas que hay que hacer pero los años te atropellan y vienen con ventarrones. Siempre traté de descubrir los modos, los usos y las costumbres de diferentes regiones y cuando no pude, hablé como hablo yo. Un detalle es demostrar conocimiento de los lugares de los que hablo. El tema del Ambiente comenzó con el descacharrerío del dengue, que no era juntar basura, eso pasó también con el tema de la vinchuca, y hay que insistir con eso que es una forma de defender la salud pública. El papá de María Blanca De La Riega me ayudó a escribir la música de mis temas, estuvimos en el conjunto Los cardenales y después de mucho tiempo nos juntamos en Villa Ángela. Yo publiqué un poema, Esperanza, como anónimo, porque lo encontré y me encantó pero un amigo de España me informó que fue escrito hace como 200 años. Con esta pandemia me cuidé muchísimo y me coloqué las dos dosis. El Chaco siempre está presente, siempre está conmigo, a mí no se me fue ni el acento y enriquecí el lenguaje con usos y costumbres de nuestras regiones, soy un difusor de todo eso y la gente se emociona cuando se da cuenta de que lo que se le dice, es verdad. Ahora terminé de componer un tema que lo van a conocer en estos días que se llama Aquellos años, es un fragmento de mi infancia cuando viví en Campo Largo y aparecen amigos míos de entonces, con otros nombres, y la música es de Diego Barreto. Envío un saludo muy grande a todos los chaqueños y en especial a los trabajadores de Radio Nacional”, indicó el humorista.

