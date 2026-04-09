El escenario en Medio Oriente continúa en una fase de alta tensión luego de nuevas advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la continuidad de las operaciones militares de Israel en la región.

Matías Sakkal, periodista argentino radicado en Israel, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y analizó la situación, al destacar la persistencia de un clima de inestabilidad con múltiples focos activos.

"El cese al fuego no está vigente entre el Líbano e Israel, por lo que el acuerdo en principio es solo con Irán", expresó.

En ese sentido, explicó que "según Estados Unidos e Israel, el acuerdo nunca contemplaba al Líbano, pero para Irán sí contemplaba al Líbano".

Además, Sakkal sostuvo que "Irán se encargo de filtrar 8 de las 10 cláusulas del acuerdo" y señaló que "en todas las exigencias de Irán se puede interpretar que se considera ganador"

"Irán abiertamente exige la destrucción de Israel, e Israel intenta que Irán no tenga las capacidades para lograrlo", subrayó.

Trump advirtió que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta garantizar el cumplimiento de los acuerdos, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de una ofensiva mayor en caso de incumplimientos.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó que su país continúa con operaciones militares contra Hezbolá en Líbano, en una estrategia que busca sostener la presión sobre distintos frentes.