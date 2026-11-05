El centro del país tendrá una jornada soleada, con máximas cercanas a los 28 grados

El jueves 5 de noviembre llega con buenas condiciones meteorológicas en gran parte de la Argentina. Predominará el cielo despejado, especialmente en el centro del país y en varias provincias del norte y de Cuyo. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados en San Juan y Santiago del Estero, mientras que en Tierra del Fuego se espera una jornada mucho más fría, con una máxima de apenas 6 grados.

En la provincia de Buenos Aires, el cielo estará despejado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 27. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe también tendrán buenas condiciones, con máximas de entre 27 y 28 grados. La Pampa comenzará el día con 9 grados y llegará a los 26, mientras que San Luis alcanzará los 28.

El calor se hará sentir en el norte y en Cuyo. Chaco tendrá una máxima de 29 grados y Formosa llegará a los 30. Corrientes y Misiones registrarán hasta 28 grados, con cielo algo nublado. San Juan y Santiago del Estero serán las provincias más cálidas, con máximas de 31 grados. Catamarca y La Rioja también tendrán cielo despejado y temperaturas de hasta 27 y 28 grados, respectivamente.

En el noroeste, Jujuy estará cubierto, mientras que Salta y Tucumán presentarán neblina. Las máximas previstas serán de 22 grados en Jujuy, 23 en Salta y 24 en Tucumán. La presencia de neblina será uno de los fenómenos destacados de la mañana en estas provincias.

En la Patagonia, las temperaturas serán más bajas. Chubut tendrá una máxima de 18 grados, Neuquén llegará a 23 y Río Negro a 24. Santa Cruz alcanzará los 12 grados, con una mínima de 2, y Tierra del Fuego tendrá la temperatura máxima más baja del país: 6 grados.