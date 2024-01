El Centro de Panaderos informa un aumento del 12% en los panificados

El presidente del Centro Industrial de Panaderos del Chaco dialogó con Radio Nacional sobre el nuevo aumento del trigo que afecta a la suba del pan:" En mi caso yo lo voy a aumentar el lunes, pero sí nosotros ya salimos a anunciar porque aguantamos lo que es pasar la fiesta para no pegarle duro el bolsillo de nuestros clientes porque sabíamos que era una fecha clave, pero la verdad no se puede sostener más, ya es un 12% al anunciar este incremento el día de ayer . Justo por la tarde me pasan nuevos precios de harina, ya es público conocimiento que también aumenta el combustible, así que el aumento que estamos anunciando no sé por cuánto lo vamos a poder sostener sin tener que volver a aumentar".

