El caso Walter Bulacio, violencia policial que marcó al Indio Solari y a sus Redonditos de Ricota

La muerte del legendario músico Indio Solari reavivó la memoria de un episodio que cambió la historia del rock argentino.

La detención ilegal y posterior muerte de Walter Bulacio, un fanático "ricotero" de 17 años que desebocó en una condena internacional contra el Estado argentino.

La muerte de Carlos "el Indio" Solari provocó una ola de conmoción entre sus miles de fanáticos que durante décadas acompañaron la trayectoria del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Su figura quedó asociada a muchos de los recitales más multitudinarios de la historia del rock argentino, pero también a uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional del país: el crimen de Walter Bulacio.

El adolescente de 17 años fue detenido por la Policía Federal el 19 de abril de 1991 durante un operativo realizado en las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias, en la ciudad de Buenos Aires, antes del inicio del recital de "Los Redondos".

Fue llevado a la Comisaría Nº35 y horas después apareció gravemente herido. Murió seis días más tarde como consecuencia de un traumatismo de cráneo.

Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra los abusos policiales y um Caso con más dudas que respuestas en este capitulo de Justicia Pendiente, con la producción y conducvión de Néstor Pichi Borro.

Producción y conducción: Néstor Pichi Borro

Operación técnica: Guillermo Vega