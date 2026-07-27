El caso Lucio Dupuy

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el caso de Lucio Dupuy, un crimen ocurrido en Santa Rosa, Provincia de La Pampa, el 26 de noviembre de 2021, cuando Lucio Abel Dupuy, de cinco años, falleció como consecuencia de los golpes y abuso sexual recibidos por parte de su madre y la pareja de esta.

Su progenitora, Magdalena Espósito Valenti, fue condenada a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. La pareja de la madre, Abigail Páez Frydlender, fue condenada a prisión perpetua culpable de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento.