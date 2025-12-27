El caso Lola Chomnalez

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó a la adolescente que tenía 15 años, había viajado a Uruguay el 27 de diciembre de 2014, para pasar unas vacaciones con su madrina, el esposo y el hijo de él.

Al día siguiente, desapareció cuando salió a caminar por la playa y el 30 de diciembre de 2014 su cuerpo fue encontrado en la playa, a seis kilómetros de Barra de Valizas rumbo a Aguas Dulces, entre dunas y arbustos.

Mediante la autopsia se determinó que Lola Chomnalez murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Leonardo David Sena, que tenía antecedentes penales por otros dos hechos, fue declarado culpable y condenado a 27 años y 6 meses de prisión por el asesinato de Chomnalez a partir del cotejo de ADN de su sangre y la hallada en la escena del crimen.

Ecos Criminales conversó con Diego, el papá de Lola, quien repasó lo ocurrido a partir de la desaparición de la adolescente.

“El momento fue devastador, hasta el día de hoy lo es”, admitió.

“Todos los momentos fueron terribles desde que a nuestra hija la asesinaron”.

“Fueron muchos años de angustia porque no aparecía ningún rastro, mucha negligencia de parte de la justicia pero hubo gente que ayudó y se logró descubrir al asesino”, evaluó.