El caso Laurta

Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años, fue detenido el domingo 12 de octubre en un hotel de la ciudad argentina de Gualeguaychú como principal sospechoso del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Zoraida Zamudio.

La justicia entrerriana dictaminó 120 días de prisión preventiva para Laurta, tras ser acusado de manera formal por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este lunes en un descampado de Entre Ríos.

Ecos Criminales conversó con el médico psiquiatra Hugo Marietan sobre el plan criminal detrás de este caso.

“Para él, que tiene su propia ley y su propia valoración de las acciones humanas, es un acto justo” lo ocurrido; “que se haya llevado al chico indica cuál es el motivo” detrás del doble femicidio.