El caso Grassi

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el caso del cura Julio César Grassi, condenado por corrupción de menores y, en 2009, declarado culpable en dos casos de abuso sexual a un menor de edad.

Si bien recibió una pena de 15 años, ese mismo día, fue absuelto de otros 15 delitos contra la integridad sexual por no haber pruebas suficientes para el juicio.

Para recordar el proceso de investigación judicial, conversaron con el abogado querellante Juan Pablo Gallego.

“Este caso lo tuvo todo, más de 25 años alrededor de este caso”, recordó.

“Desató un proceso inédito, no sólo era un cura de la televisión sino que era un cura del poder, era un top five del poder de la Argentina”.

"El gran mérito es que, ante todo ese panorama, fue un antes y un después y logramos condena ante tanta adversidad".

En 2013, la Suprema Corte bonaerense ratificó la pena y el Tribunal ordenó su detención.

A Grassi se lo consideró autor reiterado de los delitos de abuso sexual, agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima, en concurso real corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda.

En 2017, la Corte Suprema de la Nación confirmó la condena, Grassi fue a la cárcel, la Unidad N°41 de Campana, donde sigue hasta hoy y la pena se considerará cumplida el 30 de mayo de 2028.