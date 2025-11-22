El caso de Wanda Taddei

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos criminales recordó a Wanda Taddei, fallecida el 21 de febrero de 2010 después de agonizar durante varios días tras ser prendida fuego delante de sus hijos, por su esposo, ex baterista de la banda Callejeros, Eduardo Vázquez, en su casa del barrio porteño de Mataderos.

Vázquez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja y, con menos de la mitad de su pena cumplida, a fines de octubre pasado, fue habilitado a recibir el beneficio de las salidas transitorias por parte del juez de Ejecución Penal N°3, Axel López.

Ecos Criminales conversó con Jorge Taddei, el papá de Wanda, quien consideró “injusta” esta decisión.

“Verdaderamente nos sorprende porque una condena de perpetua, con cumplimiento efectivo de 35 años, faltando 20 años se le da este período de prueba que es extemporáneo”. “Nosotros siempre tuvimos una relación muy fluida con Wanda. A partir de que aparece Vázquez la relación familiar empieza a cambiar, sobre todo con la madre y las amigas”.

“Primeros tenemos que ver por la vida de las mujeres, que no sean objeto de violencia pero tengamos en cuenta también a los hijos que en definitiva son víctimas directas del machismo, del patriarcado, de la sociedad violenta hacia las mujeres, que la tenemos que cambiar”, concluyó.