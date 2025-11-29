Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos criminales retoma el caso de Macarena Mendizábal que tenía 21 años cuando el 5 de abril de 2015, el auto en el que viajaba, fue impactado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad.

En 2019, Santiago Silvoso, un expiloto de carreras, fue condenado a tres años de prisión efectiva por lesiones culposas gravísimas, pena confirmada en 2021 por la Cámara Nacional de Casación.

A propósito de este caso, conversaron con Adriana Arauj, mamá de Macarena que, desde el accidente, permanece en estado vegetativo al cuidado de la familia y amigos.

“Gracias por seguir manteniendo viva la memoria de esta causa”, expresó, “es un caso que sensibiliza aún con el correr del tiempo”.

“Mi hija tenía una vida plena, con muchos proyectos y sueños y un descerebrado le arruinó la vida y nos arruinó la vida”, reflexionó.