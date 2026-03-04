El caso de Germán Giuliani, el último argentino que permanece detenido en Venezuela

Tras la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo de la prisión venezolana de El Rodeo, otro compatriota continúa detenido en Venezuela sin una definición clara de su situación judicial ni fecha de liberación. Se trata de Germán Darío Giuliani, un abogado que permanece en el penal de máxima seguridad Yare II desde mayo de 2025, con comunicaciones muy limitadas con su familia.

Vanessa Giuliani, hermana del abogado, dialogó con el equipo de Primer round y expresó la profunda angustia que atraviesan ante la imposibilidad de tener información certera sobre el estado de salud y la situación procesal de su hermano, al tiempo que destacó que la liberación de Gallo generó expectativas que aún no se concretan en el caso de Germán.

"Es esperanzador que hayan liberado a Nahuel Gallo, nos llena de alegría por él. Nadie se merece lo que él y todos viven allá, se adueñan de tu vida y no sos nada, deciden si salís o no, si comés o no, y si tienen ganas te torturan. Eso es ser preso político en Venezuela", expresó.

Giuliani fue detenido en Caracas tras un viaje laboral en abril de 2025, cuando viajaba por cuestiones comerciales, según relató su entorno. Desde entonces, su familia ha denunciado que los contactos son extremadamente breves y supervisados, con una llamada cada quince días de apenas dos minutos y bajo supervisión de custodios, lo que dificulta conocer su situación real.

Los familiares reclaman pruebas de vida claras y mayor transparencia por parte de las autoridades venezolanas, sosteniendo que no existen cargos formales ni evidencia pública que justifique la larga detención. La situación ha sido objeto de reclamos diplomáticos en Argentina, y se mantiene en la agenda de la Cancillería y de organismos de derechos humanos que exigen el respeto de las garantías procesales y la liberación del letrado.

Mientras tanto, la familia continúa con la esperanza de que gestiones bilaterales y la visibilidad del caso permitan una resolución similar a la de Gallo y la pronta reunificación de Giuliani con sus seres queridos en Argentina.