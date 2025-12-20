El caso de Fernando Pastorizzo

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales se centra en el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Por el crimen, fue condenada a prisión perpetua su novia, Nahir Galarza, que tenía 19 años en ese momento y reconoció el crimen.

Hoy cumple su condena en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal de Paraná.

Ecos Criminales dialogó con el papá de Fernando, Gustavo Pastorizzo, sobre el asesinato del joven y el abordaje mediático del caso.

“Desde siempre los medios de Buenos Aires lo empezaron a llamar así”, como caso Nahir, pero “la víctima es mi hijo, Fernando”.

“Fui el último en enterarme” del asesinato “me quedé helado, fue la peor noticia que escuché en mi vida, fue un espanto”.

“En el caso de Fernando, la justicia actuó de una manera acorde, correcta, ojalá en todos los casos se desempeñase con fallos así”, reflexionó.