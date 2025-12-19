El caso de Christian Petersen: qué se recomienda antes de una expedición en alta montaña

La reciente descompensación de salud del chef Christian Petersen, ocurrida durante una excursión al volcán Lanín y que lo dejó internado en terapia intensiva con un cuadro complejo que incluyó arritmia cardíaca y falla multiorgánica, volvió a poner en discusión la importancia de los controles médicos previos a actividades en altura. Estos eventos recuerdan que ascensos exigentes requieren no solo preparación física, sino también una evaluación sanitaria rigurosa antes de emprender la travesía.

Daniel Franchella, médico cardiólogo y deportólogo, director del Programa de Actividad Física, Salud y Deportes del Hospital de Clínicas de la UBA, dialogó con Ramos generales y subrayó que cualquier persona que planee una expedición de alta montaña "requiere conocimiento, capacitación y entrenamiento".

Lo recomendable es someterse a controles clínicos integrales antes de iniciar la actividad. Estos controles deben incluir una historia médica detallada, evaluación de antecedentes personales y familiares, examen físico completo y, de ser posible, pruebas específicas como prueba de esfuerzo cardiorespiratoria para medir la capacidad del corazón y los pulmones ante el esfuerzo en altura.

El especialista explicó que en altitudes elevadas la menor presión de oxígeno hace que el cuerpo necesite un mayor esfuerzo para oxigenar tejidos y mantener la función cardiovascular, por lo que una evaluación funcional ayuda a identificar si la persona tiene la reserva física necesaria para afrontar la exigencia. Recomendó que estas pruebas se realicen con antelación y con profesionales familiarizados con deporte de alta exigencia, para considerar no solo la condición actual sino también potenciales riesgos ocultos.