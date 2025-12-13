El caso Claudio “Pocho” Lepratti

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el asesinato del militante social por parte de la policía santafesina el 19 de diciembre de 2001, en medio de la crisis que terminó con la caída del presidente Fernando de la Rúa.

Para ello, dialogaron con Vilma Ripoll, exdiputada nacional del MST – Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad.

“Fue la época del argentinazo porque la situación social estaba desmadrada. El caso de Pocho Lepratti fue una referencia y uno de los 9 asesinatos en Santa Fe”.

“No hubo ningún responsable político ni acusado ni llevado a juicio, ni nada”, lamentó.

Claudio “Pocho” Lepratti había nacido el 27 de febrero de 1966 en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay y fue asesinado por la policía santafesina el 19 de diciembre de 2001, en medio de la crisis que terminó con la caída del presidente Fernando de la Rúa.

Fue un militante social comprometido con los grupos de base orientados por el cura Edgardo Montaldo, coordinador con la revista El Angel de Lata, el movimiento Chicos del Pueblo, y con comunidades eclesiales de base, como Poryajhú y el grupo Desde el Pie.

También fue delegado de base de la Asociación de Trabajadores del Estado y congresal de la seccional Rosario de CTA.

En agosto de 2004, el juez rosarino Ernesto Genesio condenó a 14 años de prisión al policía Esteban Ernesto "Ticky" Velázquez como autor del homicidio de Lepratti.