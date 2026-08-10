El caso Chiara Páez, el femicidio que dio lugar al Ni Una Menos

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, en Ecos Criminales recordaron el femicidio de la adolescente de 14 años, ocurrido el 10 de mayo de 2015 en Rufino, Santa Fe, cuando a fue a darle la noticia de que estaba embarazada a su novio, Manuel Mansilla.

En 2017, Mansilla fue condenado a 21 años de prisión, condena que luego redujo la Corte Suprema de Santa Fe a 15 años por ser menor de edad al momento de haber cometido el asesinato.

El femicidio de Chiara Páez fue un punto de inflexión social y político, dando origen a una de las movilizaciones más importantes de la historia de nuestro país en defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Bajo la consigna Ni Una Menos, miles de personas se movilizaron a lo largo y ancho de Argentina para exigir el fin de la violencia por motivos de género.

A propósito de este caso, conversaron con Verónica Camargo, la mamá de Chiara.

“Hay que seguir visibilizando estos casos, para no olvidar, para recordar que seguimos reclamando justicia y para que no sigan ocurriendo tantos hechos”.

“Todos no tenemos que involucrar, cada uno desde nuestro lugar podemos aportar nuestro granito de arena. Si sabemos de alguna situación, tratar de ayudar”, sugirió.

“Debemos tener una justicia que actúe más severamente cuando ocurren hechos tan violentos”.

“Jamás imaginé semejante horror. Nunca pensé lo peor, pero lamentablemente me encontré con la peor noticia”, explicó sobre el femicidio de su hija.

"No se lo deseo a nadie", reflexionó.