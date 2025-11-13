"El caso Báez Sosa le puso freno a mucha gente que en la noche iba directamente a buscar pleitos"

El estreno de la serie documental "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa" en Netflix vuelve a colocar en el centro el crimen que conmocionó al país en enero de 2020, cuando un joven de 18 años fue atacado brutalmente a la salida de un boliche en Villa Gesell. La producción compuesta por tres episodios reconstruye el hecho, la investigación, el juicio y el impacto social del caso.

El abogado Fernando Burlando, representante de la familia Báez Sosa, dialogó con Ramos generales y expresó: "Lo más importante de este documental es tomar conciencia en cómo en un par de segundos te puede cambiar radicalmente la vida".

"Si este episodio no hubiese tomado tanta trascendencia sin lugar a dudas los hechos de estas características serían muchos más. El caso Fernando le puso freno y educación a mucha gente que en la noche iba directamente a buscar pleitos", dijo.

En ese marco, subrayó que "los condenados están bien condenados" y agregó que "ahora falta atravesar la última instancia en la Corte nacional".