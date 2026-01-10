El caso Araceli Ramos

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el asesinato de la joven de 19 años, que fue vista por última vez el 30 de septiembre de 2013, cuando salió de su casa en Loma Hermosa para asistir a una entrevista laboral pero nunca más volvió.

El cuerpo de Araceli Ramos fue hallado en el cruce de la avenida General Paz y Crovara, en la zona de Villa Madero, partido de La Matanza, el 11 de octubre de aquel año.

Por el hecho fue condenado Walter Vinader, ex cabo de la Prefectura, que contaba con ocho procesos penales en su contra, dos condenas y un posible vínculo con una red de trata.

El caso de Araceli Ramos también se vinculó a la desaparición de otra mujer, Verónica Celeste Fernández, cuyo cadáver apareció en circunstancias similares en la costa de Vicente López.

Aunque se sospechó de Vinader en ese caso, no se pudo probar su participación en el asesinato.

Ecos Criminales conversó con el Dr. Christian A. Poletti, abogado penalista y docente, quien representó en el juicio a Griselda González, mamá de Araceli.

Recuerda “muy bien” este proceso y al imputado, Vinader quien “siempre tuvo una postura conflictiva de amenaza”, dijo.

“El principio de la investigación fue muy dificultoso”, admitió, pero respecto a la condena contra Vinader, sostuvo que la mamá de Araceli “se sintió satisfecha”.