"El carnaval uruguayo es de espectáculo pero también es histórico por su crítica al gobierno de turno"

Eduardo "Raviol" Ravellino, ex integrante de Contrafarsa y gerente de Festejos y Espectáculos de la intendencia de Montevideo, conversó sobre el carnaval de Uruguay por Radio Nacional Buenos Aires (Nacional AM 870).

"La gente vibra con el Carnaval en Uruguay, como es todos los días, hay gente que viene todas las noches. Los ensayos a veces es para gente más entendida. Hay muchos que van a los tablados, y los que son más concurseros se van al teatro de Verano", contó.

Este año concursarán 40 grupos en 5 categorías distintas: candome, murga, revista, humoristas y parodistas. "Hay jurados que van poniendo los puntos, y van pasando los mejores a las últimas ruedas. Esto se extiende desde enero hasta principios de marzo", contó Rabellino.