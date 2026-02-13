"El carnaval en Jujuy es una de las fiestas más singulares del país"

El ministro de Cultura y Turismo de la provincia Federico Posadas conversó con Adrián Korol y su equipo sobre el atractivo de este festejo ancestral en Jujuy y la calificó como "una de las fiestas más singulares del país y cada vez convoca más gente".

"Tenemos 14 mil camas habilitadas en la provincia, pero en esta época no damos abasto, porque calculamos que 20 mil turistas pernoctarán cada noche. En algunas localidades no alcanza con la capacidad y ahí coordinamos y hablitamos casas de familia con las municipalidades", mencionó.

Posadas explicó que a diferencia de otros carnavales, el de Jujuy "uno lo vive". "Uno se lanza a la calle, no hay clases sociales y estamos todos pintados de blanco. Acompañamos al rey Momo en cada uno de los festejos. La bajada en el cerro negro en Maimará, entre tantos momentos", describió.