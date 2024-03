"El capítulo laboral merece tratamiento en el congreso"

El diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, en diálogo con Es Ahora sostuvo que “Es un decreto muy amplio que abarca muchas temáticas. Es tan heterogéneo el contenido que tal vez hay miradas distintas, en lo personal creo que el capítulo laboral merecería un tratamiento por la vía ordinaria en el congreso"

Acerca del del tratamiento del DNU en la cámara de diputados dijo que “Estamos a la espera para ver que curso se le da tanto en el congreso como si el ejecutivo decide finalmente abrirlo en distintos capítulos o no y en función de eso tomaremos una decisión.”

Al referirse a la ley bases bis sostuvo que “Todo es informal todavía no hay nada oficial. No ha ingresado nada al congreso. El paquete fiscal es todo un paquete aparte que ha circulado informalmente. Hasta que no haya nada formal no puedo dar opiniones. Para mí las provincias debemos tratar de coparticipar impuestos que tengan expectativas de durar en el tiempo.”