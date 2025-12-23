El cantor del pueblo visitó Nacional Folklórica

Una visita que nos enorgullece, Enrique Espinosa "el cantor del pueblo" visitó en nuestro estudio a Silvia Maruccio y Equipo. Junto a Emiliana Merino pasamos una mañana a pura charla, con anécdotas imperdibles y una historia de vida envidiable.

Enrique se presenta el 28 de diciembre -un día despues de su cumpleaños nº 88 - en Café Berlín (av. san martín 6656, CABA) a las 20.30 hs. entradas a través de lifepass.

En enero se presentará como todos los años en "Calle Angosta" centro cultural famoso por su folklore, gastronomía regional y ambiente de peñas con música en vivo en Villa Mercedes en la Provincia de San Luis.