El canto de los valles llega a Buenos Aires

Jacinta Condori visitó a Norberto Passera en la noche de Nacional Folklórica y contó detalles de su regreso a Buenos Aires para una gira que incluye presentaciones en peñas y escenarios de la ciudad y la provincia. Acompañada por Katriel López en guitarra y vientos, la cantora de Cafayate destacó la importancia de mantener vivo el canto popular del Valle Calchaquí, con su caja bagualera como emblema identitario. Además de repasar sus fechas en Buenos Aires, Bella Vista, Varadero y Rafael Castillo, habló sobre sus raíces familiares ligadas a la tierra y la vid, la vigencia de la música norteña y su apuesta por un repertorio amplio que abarca desde bagualas hasta tango y jazz.