El campo patagónico de 4 millones de tulipanes que es un éxito turístico

Está ubicado en Trevelin, casi al pie de la Cordillera de los Andes, en la provincia de Chubut. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el responsable de este proyecto que convoca a “visitantes de todo el país” y el mundo.

“Nos dedicamos a la producción de bulbos; aumentamos en superficie, estamos en cuatro hectáreas y algo más, y la cantidad de bulbos plantados”. “Hay cuatro manzanas repletas de flores, de distintos tonos, de blanco, de amarillo, de rojo, rosado, bicolores”. “Comenzamos la temporada el 7 de octubre al 7 de noviembre, es un mes de floración constante”. “El proceso natural de la floración de los tulipanes es en el mes de octubre y no hay forma de correrlo”.

Se trata de un emprendimiento familiar liderado por Juan Carlos Ledesma, la cuarta generación que trabaja en esas tierras que, en 1920, aproximadamente, las compró su bisabuelo materno para tener allí sus plantaciones de trigo.

Luego su abuela la usó para producir manteca y, desde hace casi 30 años, Juan Carlos junto a su familia se hizo cargo.