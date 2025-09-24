El campo liquidó 4.200 millones de dólares en apenas tres días tras la quita de las retenciones

El Gobierno logró que en la operatoria del mercado de granos de las últimas tres jornadas el campo liquidara 4.180 millones de dólares, el 60% de la meta de los 7.000 millones fijada en el decreto que quita las retenciones hasta el 31 de octubre.

El sector registró Declaraciones Juradas de Venta al Exterior por un volumen de 11,46 millones de toneladas en ese breve lapso.

Las estimaciones del mercado destacan que sobre el valor declarado por los exportadores, alrededor de 3.700 millones de dólares podrían ingresar en los próximos 3 días.

En el total de las exportaciones se destacan los subproductos de soja, con 4,72 millones de toneladas y más de 1.359 millones de dólares, seguidos por la soja en grano con 2,69 millones de toneladas por 1.050 millones de dólares y el aceite de soja con 905.110 toneladas por 935,7 millones de dólares.

El trigo pan alcanzó 1,77 millones de toneladas por 392 millones de dólares y el maíz llegó a las 952.500 toneladas por 190,6 millones de dólares.

Estos volúmenes confirman la fuerte respuesta de los productores tras la publicación del decreto que suspendió las retenciones hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar el tope de 7.000 millones de dólares.

En el sector exportador de granos subrayan que tras la quita temporal de las retenciones se produjeron fuertes pedidos de exportación, con importantes volúmenes de soja y maíz y trigo en menor medida.

Además, destacan que muchos operadores intentan aprovechar la suba de precios de la mayoría de los cereales antes que caduque el esquema temporal de retenciones 0 hasta el 31 de octubre.