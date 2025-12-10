El campo celebró la baja de retenciones anunciada por el Gobierno

El campo y la agroindustria argentina celebraron la decisión del Gobierno de establecer una nueva baja permanente de retenciones a los granos y subproductos. El anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, establece una reducción de los derechos de exportación en soja del 26% a 24%; en subproductos de soja del 24,5% a 22,5%; en trigo y cebada, del 9,5% a 7,5%; en maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; y en girasol de 5,5% a 4,5%.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, dialogó con el equipo de Creer o reventar y manifestó que desde la entidad ven esta decisión “como un mensaje positivo”, al expresar que "es el inicio de camino que necesita el sector para la eliminación total de este impuesto realmente tan injusto".

En ese marco, sostuvo que "está el compromiso que cualquier baja que se pueda ir dando ya es permanente" y agregó: "Tenemos un diálogo bueno con el Gobierno, nuestra tarea es acercarle las necesidades del sector".