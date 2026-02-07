El campo celebró el acuerdo con EE.UU. por la carne

Entidades del sector agropecuario valoraron positivamente el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, que amplía de 20.000 a 100.000 toneladas la cuota de exportación de carne vacuna al mercado norteamericano sin aranceles.

Desde la Sociedad Rural Argentina señalaron que el entendimiento representa una oportunidad para profundizar la inserción internacional del país y ampliar el acceso de los productos agroindustriales a mercados estratégicos.

En la misma línea, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado y consideró que la ampliación de la cuota permitirá potenciar la producción y las exportaciones durante 2026.

Por su parte, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Georges Breitschmitt, afirmó que la medida fue recibida “con mucha alegría” y destacó que mejora la competencia entre mercados y refuerza la integración de la cadena cárnica.

En tanto, la Unión de la Industria Cárnica calificó el acuerdo como “particularmente beneficioso” y subrayó su impacto en la generación de empleo y el agregado de valor.